Трамп в ближайшие дни проведет ряд важных встреч по Украине

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что в следующие дни проведет ряд важных встреч по Украине. Как пишет РИА Новости, анонс республиканец сделал в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.

Дональд Трамп и его команда все еще в процессе урегулирования конфликта на Украине, договариваясь поочередно со сторонами об условиях и деталях. Политик торопится, чтобы успеть к круглой дате: 100 дней с момента, как он стал президентом США.

«Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи», — заявил Трамп.

Представители США, Украины и ЕС должны были встретиться в Лондоне 23 апреля, но мероприятие пошло не по плану из-за расхождения позиций сторон по Крыму, писал The Washington Post и The Wall Street Journal. Там же заявляли, что Штаты могут в перспективе признать Крым российским.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу не понравилось заявление Владимира Зеленского по Крыму.