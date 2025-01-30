Трамп: в США более 70% учеников восьмых классов плохо читают и считают
Более 70% американских восьмиклассников плохо читают и считают
Фото: [pxhere.com]
70% учащихся восьмых классов американских школ продемонстрировали низкие результаты по чтению, 72% - по математике.
Это следует из исполнительного указа президента США Дональда Трампа.
Таким образом, заявил глава государства, система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность страны.
Трамп также отметил, что в США растут цены на жилье, расположенное рядом с хорошими школами. Так как в государственные школы приписывают по месту жительства, многие семьи вынуждены жертвовать ради будущего детей.
Трамп призвал подготовить программу в рамках «хорошо разработанной образовательной свободы».
Он также пообещал оказать поддержку малоимущим семьям и семьям военных для расширения выбора образования.
Ранее сообщалось о том, что суд в США временно приостановил решение Трампа о заморозке федеральных грантов.