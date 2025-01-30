Трамп: в США более 70% учеников восьмых классов плохо читают и считают

Это следует из исполнительного указа президента США Дональда Трампа.

70% учащихся восьмых классов американских школ продемонстрировали низкие результаты по чтению, 72% - по математике.

Таким образом, заявил глава государства, система образования не оправдывает ожидания, что подрывает конкурентноспособность страны.

Трамп также отметил, что в США растут цены на жилье, расположенное рядом с хорошими школами. Так как в государственные школы приписывают по месту жительства, многие семьи вынуждены жертвовать ради будущего детей.

Трамп призвал подготовить программу в рамках «хорошо разработанной образовательной свободы».

Он также пообещал оказать поддержку малоимущим семьям и семьям военных для расширения выбора образования.

Ранее сообщалось о том, что суд в США временно приостановил решение Трампа о заморозке федеральных грантов.