Суд в США временно приостановил решение Трампа о заморозке федеральных грантов

Судейская инстанция в Соединенных Штатах временно приостановила решение администрации Дональда Трампа о заморозке федеральных грантов и займов, а также ряда других программ финансовых субсидий, сообщило РИА Новости.

Судья окружного суда в округе Колумбия Лорен Алихан указала, что для сохранения текущего положения дел до вынесения решения по просьбе истцов вводится административная приостановка, которая продлится до 17:00 3 февраля 2025 года.

В документах уточняется, что решение о временной остановке федерального финансирования должно было вступить в силу 28 января в 17:00 по восточному времени (1:00 мск среды). В тот же день несколько коалиций некоммерческих организаций подали иск против администрации управления бюджета.

По мнению истцов, инициируемые действия управления нарушают установленные законодательством административные процедуры и полномочия данного ведомства, а также затрагивают первую поправку к Конституции США.

Ранее сообщалось, что американские чиновники обеспокоены запретом президента США Дональда Трампа выделять помощь другим странам и требуют отменить его.