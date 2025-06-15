Трамп вернется к обсуждению украинского вопроса на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным мало времени было уделено обсуждению конфликта на Украине.

Значительную часть вопросов политические лидеры обсудят на следующей неделе. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил о поддержке Путина в его стремлении положить конец конфронтации Израиля с Ираном.