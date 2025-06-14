Трамп заявил о поддержке Путина в его стремлении положить конец конфронтации Израиля с Ираном
Трамп раскрыл подробности своего телефонного разговора с Путиным
Фото: [Fox News]
В ходе телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся в отношениях между Израилем и Ираном. По мнению обоих политиков, конфликт должен быть урегулирован, сообщает CBS News со ссылкой на слова Трампа.
Как утверждает Трамп, его беседа с президентом России по телефону заняла около часа.
«Мы долго беседовали. Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России и Украине, но это будет на следующей неделе.Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться», — сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что на обсуждение вопросов, связанных с Россией и Украиной, было уделено гораздо меньше времени, но на следующей неделе ситуация изменится.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с днем рождения.