Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным с целью мирного завершения конфликта на Украине.

Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

Он заявил, что хотел бы, чтобы Мерц хотя бы поговорил с Путиным по телефону и попытался найти решение дипломатическими средствами.

Вместе с тем он отметил, что на внешнюю политику Германии оказывает влияние вовсе не Мерц, а президент США Дональд Трамп.

Лидер АдГ считает, что компромисс по конфликту, вероятно, будет предполагать территориальные уступки, на которые на захочет идти ни одна из сторон.

Хупалла подчеркнул, что не считает Россию врагом Германии.

Ранее сообщалось о том, что немецкие политики приветствуют встречу Путина и Трампа.