Трамп вновь выступил против сближения России и Китая: виноват Обама

В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил о нежелательности дальнейшего укрепления российско-китайского союза. При этом он выразил стремление к улучшению отношений как с Россией, так и с Китаем.

Трамп подчеркнул, что ему не хотелось бы видеть сближение Москвы и Пекина. По его мнению, причиной укрепления российско-китайской дружбы стала политика предыдущего президента США Барака Обамы чьи действия в энергетической сфере подтолкнули эти страны к объединению.

Президент США выразил надежду на налаживание связей с обеими странами и уверенность в их взаимном желании установить хорошие отношения с Вашингтоном. Трамп также упомянул о существующих каналах коммуникации и переговорах между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что Китай использует продовольствие как мощное оружие в войне с США.