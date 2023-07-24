Трамп возмутился признанием Байдена о нехватке у США боеприпасов

Экс-президент США Дональд Трамп назвал ошибкой признание Джо Байдена о нехватке боеприпасов у Пентагона. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Ранее действующий американский лидер рассказал, что поставки на Украину кассетных боеприпасов, запрещенных во многих странах, является временной и вынужденной мерой, пока не будут наращены запасы обычных снарядов.

Такое признание может быть использовано врагами Америки, считает Трамп. Он отметил, что на момент окончания его президентского срока американские арсеналы были полны.