Трамп: все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток

Все «глупые распоряжения» уходящего президента США Джо Байдена будут отменены в течение суток после вступления в должность главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом американец объявил на заключительном митинге по случаю своей победы на выборах в воскресенье, 19 января, в Вашингтоне.

«Я отменю все глупые распоряжения Байдена в течение суток после вступления ва должность», — заявил республиканец, трансляцию ведет телеканал Fox News.

Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне в здании Капитолия в ближайший понедельник, 20 января. Все мероприятия будут проходить строго по расписанию, начиная с раннего утра. Дональд Трамп принесёт присягу в 7 часов вечера по Киеву и в 8 часов вечера по Москве.

Напомним, что окружение Трампа неоднократно заявляло о том, что после вступления в должность он планирует подписать от 50 до 100 указов, которые будут касаться различных сфер, таких как энергетика, экология, иммиграция, экономика, торговля и гендерная политика.

Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о планах провести «крупномасштабный рейд против мигрантов».