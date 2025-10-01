Трамп ввел нацгвардию в Орегон: федеральные силы не справляются с анархистами

Президент США Дональд Трамп отправил подразделения национальной гвардии в штат Орегон. По его словам, это экстренная мера для восстановления порядка после серии нападений на федеральных служащих и актов вандализма. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация Белого дома приняла решение о вводе подразделений национальной гвардии в Орегон на фоне обострения протестов. Дональд Трамп объяснил этот шаг неспособностью местных властей справиться с радикальными группировками, которые, по его утверждению, атакуют правоохранителей и разрушают государственную собственность.

Президент заявил, что федеральные офицеры столкнулись с жестоким сопротивлением, а ситуация в регионе стремительно переросла в «усугубляющееся беззаконие». Новая операция нацгвардии, по замыслу администрации, должна положить конец хаосу и обеспечить безопасность граждан.

