Президент США Дональд Трамп, обращаясь к высшему командованию американских вооруженных сил в штате Вирджиния, выдвинул тезис о взаимосвязи между выводом войск из Афганистана и эскалацией на Украине. Он утверждает, что решение администрации Джо Байдена оставить Афганистан стало катализатором для действий Москвы.

«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому (Президент России Владимир. — Прим. Ред.) Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — сказал он.

По мнению Трампа, изначально конфликт на Украине стал возможен из-за демонстрации Вашингтоном слабой позиции. Однако, как подчеркнул политик, текущая администрация занимает иную, более жесткую позицию.

«Мы не допустим, чтобы подобное (Недоразумение. — Прим. Ред.) повторилось», — добавил президент США.

В конце сентября американский лидер заявил, что в период правления его предшественника, Джо Байдена, международное сообщество не воспринимало Соединенные Штаты как серьезную силу и позволяло себе насмешки в их адрес.

Ранее сообщалось о том, что Трамп нарушил свое обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром».