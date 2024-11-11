Украина надеется на завершение конфликта после прихода к власти Трампа
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Приход к власти в США Дональда Трампа должен положить конец вооруженному конфликту на Украине.
Об этом со ссылкой на украинского чиновника сообщает Reuters.
По мнению киевских властей, решающими для боевых действий будут ближайшие четыре-пять месяцев.
В настоящее время в Киеве пытаются определить стартовые позиции обеих сторон на переговорах, отметил собеседник издания.
Украинский чиновник согласен с тем, что приход к власти Трампа не будет способствовать вступлению Украины в НАТО. Кроме того, может сократиться объем военной помощи со стороны США.
Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.