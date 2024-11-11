Украина надеется на завершение конфликта после прихода к власти Трампа

Об этом со ссылкой на украинского чиновника сообщает Reuters.

Приход к власти в США Дональда Трампа должен положить конец вооруженному конфликту на Украине.

По мнению киевских властей, решающими для боевых действий будут ближайшие четыре-пять месяцев.

В настоящее время в Киеве пытаются определить стартовые позиции обеих сторон на переговорах, отметил собеседник издания.

Украинский чиновник согласен с тем, что приход к власти Трампа не будет способствовать вступлению Украины в НАТО. Кроме того, может сократиться объем военной помощи со стороны США.

Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.