Трамп выдал странный ответ на вопрос журналистов об урегулировании украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал очень странный ответ журналистам, когда его спросили о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Его речь показал телеканал Fox News.

Во время интервью журналисты спросили Трампа об успехах в урегулировании конфликта на Украине. Тот вместо ответа на вопрос стал говорить совершенно о другом. Он сообщил, что новые американские торговые пошлины положительно повлияли на имидж страны.

«Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам», — указал он.

Американский лидер добавил, что при предыдущем президенте Америка выглядела настоящим посмешищем. Он так и не упомянул ни Украину, ни урегулирование того конфликта, который происходит на ее территории.

Ранее Трамп сообщил, что находится на финальной стадии принятия решения относительно передачи Украине крылатых ракет «Томагавк». По его словам, он «почти принял решение», однако перед этим администрация стремится получить более четкое понимание того, каким именно образом ВСУ планируют применять эти высокоточные системы.