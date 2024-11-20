Трамп выдвинул кандидата на пост постпреда США при НАТО

Вновь избранный президент США Дональд Трамп захотел поменять американского представителя при блоке НАТО. Он планирует поставить на этот пост Мэттью Уитакера. Об этом было сделано письменное извещение, которое привел ТАСС.

При первом президентстве Трампа Уитакер занимал должность генерального прокурора Соединенных Штатов, он также был исполняющим обязанности главы министерства юстиции. По этой причине новый американский лидер хочет снова доверить ему ответственную должность.

«На первом месте для него будет стоять Америка!» — утверждает Трамп.

Он также добавил, что, по его мнению, Уитакер сможет укрепить отношения с союзниками по Северо-Атлантическому альянсу, и будет твердо стоять на страже мира, порядка и спокойствия.

Ранее СМИ заявили, что Трамп введет чрезвычайное положение в США сразу после церемонии инаугурации. Это позволит ему использовать вооруженную силу для решения всех поставленных задач по борьбе с нелегальной миграцией. Такое предположение вызвало серьезную обеспокоенность среди правозащитников и политиков.