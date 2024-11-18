Американские СМИ узнали о планах Трампа объявить в США чрезвычайное положение

Избранный президент США Дональд Трамп может инициировать введение режима чрезвычайного положения сразу после инаугурации, чтобы усилить борьбу с миграцией.

Об этом сообщает издание Newsweek. По данным источников, рассматривается возможность разработки специального плана, направленного на ускорение массовой депортации нелегальных мигрантов, особенно тех, кто причастен к уголовным преступлениям.

Сообщается, что такой шаг позволит задействовать ресурсы вооружённых сил для реализации поставленных задач. Трамп уже ранее заявлял о жёстких мерах в отношении незаконной миграции, подчёркивая важность контроля над границами и строгой политики в этом вопросе. Среди предполагаемых мер также упоминались значительные тарифы на мексиканский экспорт, которые могут достигать 25–100 процентов. Это должно было стать инструментом давления на Мексику, чтобы заставить её активнее противодействовать потокам мигрантов и наркоторговле.

По мнению экспертов, инициативы Трампа свидетельствуют о намерении сделать борьбу с нелегальной миграцией приоритетом своей администрации. Однако возможное использование чрезвычайного положения уже вызывает обеспокоенность в политических кругах и среди правозащитников.

Ранее стало известно о том, что из США вышлют рекордное количество нелегальных мигрантов.