Трамп выразил двойное разочарование Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп публично выразил разочарование как Россией, так и Украиной из-за отсутствия прогресса в мирном урегулировании конфликта.

Во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, стороны могли бы уже достичь договоренностей. Республиканец отметил, что достижение перемирия остается критически важной задачей для всех участников процесса.

«Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован Украиной. Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — отметил Трамп.

Ранее американский президент неоднократно заявлял о своей ключевой роли в возможном урегулировании. Он до сих пор считает, что без его вмешательства достижение мира неосуществимо.

Ранее в МИД раскрыли возможные темы следующих переговоров России и США.