В МИД раскрыли возможные темы следующих переговоров России и США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил скорое проведение очередного раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном. Хотя точная дата не названа, диалог обещает быть продолжительным и сложным. Об этом пишет KP.RU.

Рябков охарактеризовал повестку одним словом — «раздражители». Обсуждаться в новом раунде, вероятно, будут не самые простые вопросы. Один из самых острых — судьба американского ядерного топлива на Запорожской АЭС. Ранее Киев пытался заменить российские топливные сборки на американские, но теперь станция полностью контролируется Росатомом. Глава корпорации Алексей Лихачев уже обратился к МАГАТЭ с просьбой о посредничестве.

Не менее сложной, по словам Рябкова, остается тема возврата российской дипломатической собственности в США. Москва ждет внятного ответа от Вашингтона, но пока прогресса нет.

Рябков отметил, что подписанный Трампом указ о прекращении финансирования опасных биологических исследований за рубежом — шаг в правильном направлении. Однако этого недостаточно. Россия по-прежнему обеспокоена деятельностью американских лабораторий вблизи своих границ, особенно учитывая отсутствие прозрачности со стороны Вашингтона.

«Рассматриваем такую активность, осуществляемую чаще всего опосредованно через аффилированные структуры и частные компании, выступающие в роли подрядчиков, в качестве угрозы национальной безопасности России», — подчеркнул Рябков.

Так, ключевыми темами для обсуждения РФ и США могут стать:

возобновление авиасообщения между Россией и США,

возврат незаконно конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости в США,

проблема американского ядерного топлива на Запорожской АЭС,

биологическая безопасность и деятельность американских лабораторий у границ России,

международные вопросы: Ближний Восток и иранская ядерная программа.

Ранее помощник Путина и глава российской делегации на переговорах Мединский объяснил, чем заморозка конфликта на Украине опасна для мира.