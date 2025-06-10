В МИД раскрыли возможные темы следующих переговоров России и США
Рябков перечислил возможные вопросы для очередного раунда переговоров РФ и США
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил скорое проведение очередного раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном. Хотя точная дата не названа, диалог обещает быть продолжительным и сложным. Об этом пишет KP.RU.
Рябков охарактеризовал повестку одним словом — «раздражители». Обсуждаться в новом раунде, вероятно, будут не самые простые вопросы. Один из самых острых — судьба американского ядерного топлива на Запорожской АЭС. Ранее Киев пытался заменить российские топливные сборки на американские, но теперь станция полностью контролируется Росатомом. Глава корпорации Алексей Лихачев уже обратился к МАГАТЭ с просьбой о посредничестве.
Не менее сложной, по словам Рябкова, остается тема возврата российской дипломатической собственности в США. Москва ждет внятного ответа от Вашингтона, но пока прогресса нет.
Рябков отметил, что подписанный Трампом указ о прекращении финансирования опасных биологических исследований за рубежом — шаг в правильном направлении. Однако этого недостаточно. Россия по-прежнему обеспокоена деятельностью американских лабораторий вблизи своих границ, особенно учитывая отсутствие прозрачности со стороны Вашингтона.
«Рассматриваем такую активность, осуществляемую чаще всего опосредованно через аффилированные структуры и частные компании, выступающие в роли подрядчиков, в качестве угрозы национальной безопасности России», — подчеркнул Рябков.
Так, ключевыми темами для обсуждения РФ и США могут стать:
- возобновление авиасообщения между Россией и США,
- возврат незаконно конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости в США,
- проблема американского ядерного топлива на Запорожской АЭС,
- биологическая безопасность и деятельность американских лабораторий у границ России,
- международные вопросы: Ближний Восток и иранская ядерная программа.
Ранее помощник Путина и глава российской делегации на переговорах Мединский объяснил, чем заморозка конфликта на Украине опасна для мира.