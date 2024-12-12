Трамп высказался о помощи Украине после вступления в должность президента

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что не собирается прекращать поддержку Украины после своей инаугурации.

По словам новоизбранного президента США, он хочет достичь соглашения, а это предполагает, что Вашингтон не оставит Киев без поддержки. Отвечать на уточняющие вопросы республиканец не стал, а лишь добавил, что будь он президентом в 2022 году, то спецоперация якобы бы не началась.

«Не согласен в целом с тем, что случилось, потому что этого не должно было случиться», — расплывчато бросил Трамп на вопросы журналистов.

Напомним, Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал остановить конфликт на Украине за 24 часа после своей инаугурации. Он не стал раскрывать деталей.

Ранее сообщалось, что Медведев не исключил пользы новых властей США в урегулировании украинского кризиса.