Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что у будущей американской администрации есть все возможности для завершения конфликта на Украине, сообщили РИА Новости.

Зампредседателя Совбеза РФ также заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной относительно способов урегулирования вооруженного конфликта дипломатическим путем. Однако любые встречи возможны при условии, если Украина готова признать реальное положение дел в зоне СВО. Кроме того, представителям киевского режима важно ознакомиться с заявлениями, ранее сделанными президентом Владимиром Путиным.

«Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной», — отметил Дмитрий Медведев.

Спикер не исключил возможность участия представителей США в переговорах по Украине после прихода к власти команды избранного президента Дональда Трампа при условии, если сторона готова учитывать обеспокоенности России. Дмитрий Медведев напомнил, что Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Подобное заявление спикер считает частью предвыборной кампании.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратил внимание на тот факт, что Украина не может вести военные действия без помощи со стороны своих партнеров. Киев также зависим финансово. Если будущая американская администрация реально захочет содействовать в установлении мира, она сможет этого добиться.

«Если Америка примет решение урегулировать ситуацию, а не кормить богов войны, она сможет это сделать», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина в ходе визита в Китай.