Президент США Дональд Трамп на своем первом заседании кабинета министров заявил, что его администрация будет добиваться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» утраченных территорий.

При этом американский лидер отметил, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

Какие именно территории Трамп хочет включить в соглашение между РФ и Украиной, неизвестно. Глава Белого дома отметил лишь то, что его цель – завершение конфликта на условиях, выгодных обеим сторонам.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский собрался провести аудит лицензий на добычу редкоземельных металлов.