Трамп взорвал сенсацией: Европа годами скрывала правду об оплате оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление, обвинив Европейский союз (ЕС) в задержке платежей за военную помощь Украине. Соответствующее заявление американский президент сделал, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

По словам Трампа, Евросоюз должен был начать финансировать поставки американского оружия для Киева еще три года назад.

Глава Белого дома также раскрыл детали нового соглашения между Вашингтоном и Брюсселем, по которому европейские страны теперь обязаны покрывать 100% стоимости военного оборудования, закупаемого у США.

«Но они (европейцы. — Прим. ред.) будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие. — Прим. ред.) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — подчеркнул Трамп.

Особый акцент в этом заявлении Трамп сделал на том, что основная часть этого оружия будет направлена именно Украине.

Накануне президент США уже анонсировал договоренность с Европой о поставках вооружений, включая зенитные системы Patriot, расходы на которые лягут целиком на плечи европейских государств.

Ранее президент США Дональд Трамп стал подозревать Украину в хищении части выделенных ей денег на оружие.