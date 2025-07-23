Трамп стал подозревать Украину в хищении части выделенных ей денег на оружие

Когда Украине выделялись деньги на приобретение оружия, часть этих средств могла быть похищенной. Такое подозрение высказал президент США Дональд Трамп, его точку зрения привел канал Fox News.

Глава Белого дома напомнил, что за время президентства Байдена власти Украины получили от Соединенных Штатов $350 млрд.

«Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — указал он.

Трамп добавил, что когда-нибудь в США захотят узнать про все подробности военной и финансовой помощи Киеву, которая выделялась в то время, когда страну возглавлял Байден.

Ранее сообщалось, что Госдеп США выступил с заявлением по дедлайну Трампа по России в 50 дней. В этом ведомстве не считают, что санкции против России должны быть введены в строго определенный срок, который обозначил президент. Если переговоры будут проходить в конструктивном ключе, то ситуация может быстро измениться.