Трамп задумал переселить палестинцев из сектора Газа в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по переселению около 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой источники.

По их информации, Белый дом рассматривает обсуждение механизма с ливийскими властями и возможную разблокировку ранее замороженных активов Триполи. Отмечается, что в подготовке проекта участвуют также Израиль и другие заинтересованные стороны.

Как рассказали осведомленные источники, команда Трампа может предложить палестинцам финансовую помощь, чтобы подтолкнуть их к переезду. Подробности о числе желающих и точных сроках операции в плане не раскрываются. Также неизвестно, в каком регионе Ливии намерены разместить палестинцев.

Эксперты выражают опасения, что подобное массовое переселение может усугубить внутреннее напряжение в Ливии и создать дополнительные сложности для страны, ситуация в которой и так нестабильна.

В начале февраля Трамп заявил о серьезных намерениях США «занять сектор Газа» и «расчистить» его. Глава Белого дома сообщил, что Вашингтон возьмет ответственность по обезвреживанию неразорвавшихся бомб и другого оружия в эксклаве на себя.

Ранее сообщалось, что палестинская правозащитная организация Al-Haq подала иск в Высокий суд Лондона против Министерства бизнеса и торговли Великобритании.