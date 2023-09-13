Трамп заявил, что Байден дал Путину основания для осуждения Штатов

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уголовное преследование со стороны действующего главы государства Джо Байдена, дали президенту России Владимиру Путину повод критиковать Штаты. Соответствующее заявление Трамп сделал в своих социальных сетях, передает издание РИА Новости .

Во время выступления на Восточном экономическом форуме, Путин заявил, что судебные дела по Трампу мотивированы политически и «демонстрируют всю гнилось американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

В своем посте Трамп заметил, что Путин использует случай с его преследованием, как пример для осуждения Америки и «всего хорошего, что она когда-то отстаивала».

Против политика выдвинуто более 90 обвинений в рамках 4 уголовных дел, в том числе о попытках переиграть результаты выборов.