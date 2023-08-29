Трамп заявил, что его преследуют «больные люди»

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о том, что дела, возбужденные в отношении него – не что иное, как мошенничество. И поэтому бывший американский лидер не боится оказаться за решеткой.

Как пишет РИА Новости, он склоняется к тому, что этого не случится вовсе. При этом Трамп добавил, что его преследованием занимаются «плохие, больные люди».

Отдельно экс-президент отметил, что на данном этапе у него появилось больше сторонников, чем когда-либо еще. Напомним, что Трампу предъявили 91 обвинение.