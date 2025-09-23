Трамп заявил, что из-за миграционного кризиса Европа «катится в ад»

Президент США Дональд Трамп в резкой форме высказался о миграционном кризисе в Европе. С трибуны Генассамблеи ООН он заявил, что страны Европейского союза (ЕС) «катятся в ад» из-за массового притока мигрантов.

Американский лидер также подверг критике мэра Лондона Садика Амана Хана, назвав его «чудовищным» и обвинив в мягкости в отношении проблем, связанных с миграцией и культурным укладом британского города.

Миграционный кризис в Европе начался осенью 2015 года, когда резко возрос поток беженцев и нелегальных мигрантов из Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Евросоюз оказался не готов к их приему и распределению. Общая численность прибывших в 2015 году мигрантов оценивалась от 1 до 1,8 млн человек.

Это стало крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны (ВОВ). Сам термин впервые применили весной 2015 года, когда в Средиземном море затонули несколько лодок с мигрантами, унеся жизни более 1,2 тыс. человек за несколько дней.

