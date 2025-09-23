Трамп назвал Китай и Индию «основными спонсорами» конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, касающихся Украины, России и энергетической политики Европы во время своего выступления на Генассамблее ООН.

Он заявил, что в ближайшее время планирует обсудить с европейскими лидерами сокращение импорта российских энергоносителей. По словам Трамп, Европа не может вести борьбу с Россией и при этом продолжать покупать у нее энергоресурсы. Президент назвал это позором.

Кроме того, с трибуны он обвинил Китай и Индию в «спонсировании» украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ. Также Трамп обрушился с критикой на страны НАТО, которые продолжают закупать российские энергоносители.

Трамп потребовал от Европы присоединиться к рестрикциям США против России и принять аналогичные меры, подчеркнув, что это поможет завершить украинский конфликт.

При этом американский лидер отметил, что неустанно работает над прекращением боевых действий и напомнил о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на ООН.