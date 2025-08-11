Конец любой ценой: Трамп заявил, что даже неудачная попытка завершить конфликт имеет смысл
Американский лидер Дональд Трамп уверен, что любая попытка завершить конфликт с Украиной имеет смысл. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежный источник.
Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сделал новое заявление. В частности, он передал своим советникам, что любая попытка положит конец конфликту имеет место быть. В том числе, если она не будет успешной.
Тем временем до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа остается несколько дней. Лидеры обеих стран обсудят насущные вопросы в пятницу, 15 августа, на Аляске. Место и время для переговоров было согласовано в Кремле.
Ранее в США предложили провокационный план заключения сделки по Украине.