Конец любой ценой: Трамп заявил, что даже неудачная попытка завершить конфликт имеет смысл

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что любая попытка завершить конфликт с Украиной имеет смысл. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежный источник.

Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сделал новое заявление. В частности, он передал своим советникам, что любая попытка положит конец конфликту имеет место быть. В том числе, если она не будет успешной.

Тем временем до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа остается несколько дней. Лидеры обеих стран обсудят насущные вопросы в пятницу, 15 августа, на Аляске. Место и время для переговоров было согласовано в Кремле.

Ранее в США предложили провокационный план заключения сделки по Украине.