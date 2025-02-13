Трамп заявил, что намерен вернуть Россию в G7

Американский лидер Дональд Трамп выразил желание вернуть Россию в состав «Большой семерки» (G7), о чем в четверг, 13 февраля, стало известно из сообщения агентства Bloomberg.

Президент Соединенных Штатов Америки выразил сожаление по поводу того, что Россия была исключена из состава группы G8. Он считает, что это было ошибкой, и предложил восстановить формат G8 с участием России.

G7 — это неформальное объединение семи наиболее экономически развитых стран. Ежегодные встречи лидеров государств-участников проходят в одном из этих государств. В настоящее время в состав G7 входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Канада и Германия.

С 1997 по 2014 год Россия также была членом G7, и объединение называлось G8. Однако после присоединения Крыма Россию исключили из состава.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.