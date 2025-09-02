Трамп заявил, что не мечтает о Нобелевской премии мира

Он подчеркнул, что хочет «справедливого обращения» к нему, но не может однозначно ответить на вопрос о желании получить эту награду.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не мечтает получить Нобелевскую премию мира. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов The Daily Caller.

«Я не хочу, вы знаете, вы не можете ставить себя в такое положение, но я могу сказать, что никто в истории не делал того, что сделал я», — отметил глава Белого дома.

Поводом для такого заявления стало резкое ухудшение отношений между Индией и США после телефонного разговора Трампа с премьер-министром Нарендрой Моди.

По информации The New York Times (NYT), Трамп во время переговоров намекнул индийскому премьеру на то, чтобы он поддержал его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Моди отказался признавать роль США в урегулировании конфликта с Пакистаном.

Сам Трамп утверждает, что остановил семь войн, включая противостояние между Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном.

