Трамп решил заменить портрет Байдена на изображение автопера

Действующий президент США Дональд Трамп выразил намерение заменить портрет своего предшественника Джо Байдена на аллее славы лидеров страны в Белом доме изображением автопера. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Daily Caller.

Журналистка сочла эту идею «забавной», подчеркнув, что такой шаг вполне соответствует стилю Трампа.

В статье не уточняется, будет ли на изображении с автопером присутствовать и сам Байден. Трамп также сообщил, что обновленная экспозиция с портретами американских президентов будет представлена публике через две недели.

«Он был ужасным президентом. И, представьте себе, он говорит, что у него девятая стадия рака. Это было когда? Два-три месяца назад. Девятая стадия. Я никогда не слышал о более чем четвертой стадии. Четвертая стадия — самая высокая. Если у тебя четвертая стадия, ты мертв», — добавил нынешний глава Белого дома.

