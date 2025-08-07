Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным его звонок Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не выдвигает в качестве предварительного условия для встречи с Владимиром Путиным предварительный звонок последнего украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

В недавнем материале газеты New York Post, основанном на информации от источника в администрации президента США, говорится, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится якобы лишь после того, как российский лидер проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Госдепартамент США не стал подтверждать или опровергать данную информацию, опубликованную в средствах массовой информации.

Томми Пиготт, первый заместитель официального представителя Государственного департамента, сделал соответствующее заявление на брифинге для журналистов.