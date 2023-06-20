Трамп заявил, что он отсрочил военный конфликт на Украине на несколько лет
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Экс-президент США Дональд Трамп во время интервью телеканалу Fox News заявил, что он добился отсрочки военного конфликта на Украине на несколько лет.
Трамп отметил, что у него «очень крепкие отношения с Путиным», и он просто попросил российского президента не начинать военную операцию.
Он признался, что давно не разговаривал с Путиным, но считает, что смог бы прекратить войну в течение суток.
Ранее Трамп уверял, что военного конфликта не было бы вовсе, если бы он был перевыбран на второй срок.
10 июня Трамп обвинил действующую администрацию Белого дома во главе с Джо Байденом в том, что они лишили США защиты, отправив все боеприпасы на Украину.