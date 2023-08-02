Трамп заявил что ожидает нового обвинения в ближайшее время

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новых обвинений в свою сторону. Трамп думает, что прокурор Джек Смит собирается выдвинуть обвинение по новому пункту в ближайшее время. Об этом Трамп сообщил в своих социальных сетях .

В своем посте он назвал Смита невменяемым и сообщил, что прокурор выдвинет ему обвинения в 17:00 (0:00 по московскому времени). Издание РИА Новости сообщили, что у вашингтонского суда собралась толпа корреспондентов и журналистов. Они ожидают, что будет вынесено решение о 3-ем обвинении в сторону американского политика.

До этого Трамп быk обвинен в 37 преступлениях. Среди них были статьи о незаконном хранении секретных документов, «дача ложных показаний» и статья о заговоре. Каждое обвинение может лишить Трампа свободы на 20 лет.