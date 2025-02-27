Президент РФ Владимир Путин будет вынужден пойти на уступки в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявил на своем первом заседании кабинета министров американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что, благодаря тому, что он пришел к власти, конфликт между РФ и Украиной будет завершен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва рассчитывает на то, что администрация Байдена проанализирует первопричины украинского конфликта.

Ранее сообщалось о том, что в Европе предложили выдвинуть Макрона для противостояния Путину и Трампу. По мнению журналистов, Евросоюзу необходим лидер, который сможет «принять участие в фотосессии с Путиным и Трампом, а также и Зеленским» – ведь сейчас в ЕС так отчаянно и вполне обоснованно пытаются получить место в переговорном процессе.