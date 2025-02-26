Издание Economist предлагает выбрать французского президента Эммануэля Макрона для того, чтобы он как лидер смог противостоять президентам США и России.

По сообщению журналистов, Евросоюзу необходим лидер, который сможет «принять участие в фотосессии с Путиным и Трампом, а также и Зеленским» – ведь сейчас в ЕС так отчаянно и вполне обоснованно пытаются получить место в переговорном процессе. Именно таким идеальным кандидатом на пост представителя ЕС может стать именно французский президент Эммануэль Макрон, пишут журналисты.

При этом, в Финляндии предсказали конфликт России и ЕС из-за гарантий безопасности Украине: в Европе не могут таких гарантий дать, так как это станет провокацией прямого конфликта - так считает профессор университета в Хельсинки.