Трамп связал вторжение ВСУ в Курскую область с риском начала новой мировой войны

По мнению экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вторжение украинской армии в Курскую область ведет к эскалации боевых действий вплоть до начала очередной мировой войны. Точку зрения политика описало издание Independent.

По мнению кандидата в президенты США, атака ВСУ российской территории еще более приблизило масштабную войну, в которую будут втянуты многие страны.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — указал Трамп журналистам.

По его мнению, данный шаг Киева еще более увеличил эскалацию и шансы на ее дальнейшее взвинчивание.

Ранее украинский президент Зеленский во время конференции пообещал составить к осени план урегулирования конфликта. Он собирается предоставить данный план президенту США Байдену, а также основным претендентам на его пост: Камале Харрис и Дональду Трампу.