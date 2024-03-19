Трамп заявил, что США управляет не Байден, а его злобное окружение
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Пикировка будущих возможных соперников по президентским выборам в США получила свое очередное продолжение. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с американским радиоведущим Себастьяном Горки поделился мнением, что у руля страны, по стути, стоит не действующий президент Джо Байден, а его «злобное» окружение.
В качестве аргумента Трамп попросил обратить внимание, что у нынешнего президента США постоянно «отсутствующий» вид.
«Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять (решения - прим. ред.), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — цитирует Трампа РИА Новости.
В продолжение сказанного Трамп посетовал, что США за время президентства Байдена стали марионеткой Китая.
Напомним, ранее Байден заявил, что Трамп, по его мнению, якобы преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным.