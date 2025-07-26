Тайский генерал обвинил Камбоджу в обстреле Лаоса

В результате эскалации пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей камбоджийские дальнобойные снаряды упали на территорию соседнего Лаоса. Об этом на брифинге в Бангкоке заявил руководитель пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе перевала Чонг Бок, где сходятся границы трех государств. Сувари подчеркнул, что это не может быть случайностью и, вероятно, является преднамеренной провокацией.

«Если это не случайно, то это уже игра без правил. Это совсем не поступок воинов-джентльменов», — сказал Сувари.

Вооруженное противостояние между Таиландом и Камбоджей перешло в горячую фазу 24 июля, когда стороны начали применять артиллерию и авиацию. По последним данным, в результате камбоджийских обстрелов погибли не менее 14 мирных жителей, а более 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Территориальные споры между Таиландом и Камбоджей длятся уже более века — с момента демаркации границ с Французским Индокитаем в 1907 году. Камбоджа трижды обращалась в Международный суд ООН, однако Таиланд не признает его юрисдикцию по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Таиланд ввел военное положение в восьми приграничных районах.