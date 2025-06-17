Трамп заявил, что все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана

Президент США Дональд Трамп призвал всех жителей Тегерана немедленно покинуть город. Об этом глава Белого дома написал только что на своей странице в Truth Social.

Глава Соединённых Штатов Америки снова заявил, что Иран не выполнил условия ядерной сделки.

«Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Проще говоря, ИРАН НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Я повторял это снова и снова», — написал президент США в соцсети Truth Social.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию под названием «Восходящий лев». Израильские военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана.

Тель-Авив заявил, что операция направлена на предотвращение угрозы существованию государства. Под удар попали ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, а также места дислокации иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции на северо-западе страны.

В ходе нападений были убиты высокопоставленные иранские военные, среди которых были глава Генерального штаба Вооруженных сил республики и командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Также были убиты несколько учёных-ядерщиков.

В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание — 3» и наносит удары по военным объектам противника. В сообщениях израильских и иранских средств массовой информации говорится о десятках погибших и сотнях раненых с обеих сторон.