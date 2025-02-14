Трамп заявил, что звонок Путину приоритетнее, чем разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его звонок российскому лидеру Владимиру Путину стал приоритетной задачей для выяснения позиций Москвы касательно мирного урегулирования конфликта на Украине, передает телеканал CNN.

Таким образом он объяснил, почему 12 февраля он сначала связался с Путиным, а лишь потом поговорил с Зеленским.

«Кто-то сказал, что мне надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю», — отметил Трамп.

По словам президента США, для Вашингтона было важно понять, готова ли Россия участвовать в мирных переговорах. Трамп добавил, что осведомлен о стремлении Зеленского заключить соглашение. Однако теперь он также знает, что и Россия заинтересована в поиске мирного решения.

Ранее Трамп заявлял о намерении восстановить G8 с участием России. Президент США выразил сожаление по поводу того, что РФ была исключена из состава группы.