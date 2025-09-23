Трамп заявил о «главном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

По словам американского лидера, главный прогресс в мирном урегулировании заключается в «ужасном состоянии экономики России». Трамп утверждает, что она разрушается, в то время как украинская армия «успешно противостоит» российским вооруженным силам.

На вопрос журналистов о доверии к президенту РФ Владимиру Путину глава Белого дома ответил уклончиво, пообещав вернуться к нему через месяц.

Что касается гарантий безопасности для Украины, президент США отметил, что пока рано давать конкретные ответы по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп упомянул Россию 10 раз в речи на Генассамблее ООН. Американский лидер акцентировал внимание на украинском конфликте и санкциях против Москвы.