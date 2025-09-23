При выступлении в ООН Трамп многократно упомянул Россию

Президент США Дональд Трамп десять раз упомянул Россию в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, сконцентрировавшись на украинском конфликте и угрозе новых санкций. Об этом сообщил ТАСС.

Выступление Дональда Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН оказалось дольше речей других лидеров и было насыщено риторикой в адрес России. Американский президент десять раз прямо указывал на РФ, связывая ее с конфликтом на Украине. Он анонсировал возможность введения новых пошлин против Москвы и ее торговых партнеров, а также раскритиковал европейские страны за зависимость от российских энергоносителей.

Отдельное заявление Трампа касалось Парижского климатического соглашения, которое, по его мнению, играет на руку лишь России и Китаю, ущемляя интересы Вашингтона. При этом глава Белого дома лишь единожды упомянул Владимира Путина, выразив надежду на быстрое разрешение украинского кризиса благодаря своим, как он их охарактеризовал, хорошим отношениям с российским коллегой.

Речь американского лидера продолжалась около 57 минут, что почти в четыре раза превышает рекомендованный организацией лимит в 15 минут.

Ранее стало известно, что делегаты массово покинули зал ООН после выступления Трампа.