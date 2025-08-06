Трамп заявил о готовности собраться с Путиным и Зеленским за одним столом
Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Путиным и Зеленским
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп открыт для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Франс Пресс.
Президент США Дональд Трамп открыт для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Франс Пресс.
Как передает NYT, встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшее время, после чего последуют трехсторонние переговоры с участием Зеленского.
Однако пока неизвестно, где именно встретятся политические лидеры какие вопросы они будут обсуждать.
Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после визита американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. В беседе также приняли участие европейские лидеры, но их имена не раскрываются.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский вышел на второе место по популярности среди мировых политиков в США.