Трамп заявил о готовности собраться с Путиным и Зеленским за одним столом

Президент США Дональд Трамп открыт для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Франс Пресс.

Президент США Дональд Трамп открыт для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает Франс Пресс.

Как передает NYT, встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшее время, после чего последуют трехсторонние переговоры с участием Зеленского.

Однако пока неизвестно, где именно встретятся политические лидеры какие вопросы они будут обсуждать.

Накануне Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после визита американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. В беседе также приняли участие европейские лидеры, но их имена не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский вышел на второе место по популярности среди мировых политиков в США.