Трамп заявил о готовности Зеленского к соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему упираются в старые нерешенные вопросы. При этом он подчеркнул, что возможные условия соглашения уже хорошо известны сторонам, а Владимир Зеленский выразил готовность к сделке, пишет ТАСС .

Дональд Трамп считает, что продвижение к договоренностям по Украине тормозят те же причины, которые мешали переговорам на протяжении всего последнего года. Об этом американский президент сообщил журналистам во время перелета из Цюриха в Вашингтон после участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Отвечая на вопрос о главном препятствии для заключения соглашения, Трамп отметил, что ситуация не изменилась, однако конкретизировать, о каких именно факторах идет речь, не стал. По его словам, именно эти нерешенные моменты продолжают блокировать переговорный процесс.

Глава Белого дома также вновь возложил ответственность за начало конфликта на своего предшественника Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что, по его мнению, эта война не должна была произойти, и назвал ее следствием политики предыдущей администрации США.

Одновременно президент США сообщил, что параметры возможного соглашения по Украине давно обсуждаются и не являются секретом. По словам Трампа, эти условия находятся на столе уже несколько месяцев.

Комментируя встречу с Владимиром Зеленским, американский лидер отметил, что украинский президент прямо заявил о намерении заключить сделку. Трамп подчеркнул, что обсуждение ведется в рамках тех же подходов и предложений, которые рассматривались ранее, и сейчас речь идет о возвращении к уже известным договоренностям.

