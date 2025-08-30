Трамп заявил о полном прекращении финансовой поддержки Украины

По его словам, США полностью прекратили финансирование Киева.

Трамп уточнил, что американская администрация больше не осуществляет прямые поставки вооружений украинской стороне. Вместо этого Вашингтон перешел к схеме опосредованных продаж, поставляя военную технику исключительно странам-участницам альянса НАТО, которые уже самостоятельно решают вопрос ее дальнейшего транзита.

Кроме того, политик акцентировал внимание на своем другом достижении, заявив, что Соединенным Штатам удалось добиться от европейских союзников по Североатлантическому альянсу существенного увеличения оборонных бюджетов. По его информации, планка взносов была поднята с традиционных 2% до 5% от внутреннего валового продукта каждой страны.

