Трамп заявил о согласии на строительство Южной Кореей атомной подлодки
Трамп: наш военный союз с Южной Кореей силен как никогда
Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что одобрил планы Южной Кореи по замене дизельных подводных лодок на атомные, сообщает РИА Новости.
«Я дал им согласие на строительство атомной подлодки, а не старомодных, гораздо менее маневренных дизельных», — написал он.
По словам Трампа, соглашение подкреплено экономическими обязательствами: Южная Корея готова выплатить $350 млрд США в качестве компенсации за снижение пошлин. Кроме того, южнокорейские компании намерены инвестировать $600 млрд в американскую экономику.
В завершение Трамп подчеркнул: «Наш военный союз силен, как никогда».