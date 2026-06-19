В подмосковных лесах заметили первый краснокнижный гриб

В Подмосковье, несмотря на то что до классического грибного сезона еще далеко, уже начали появляться первые грибы. Среди них не только привычные сморчки, строчки, трутовики и маслята, но и ежовик коралловидный, занесенный в Красную книгу региона. Сообщения о том, что у этого необычного гриба началось образование плодовых тел, поступили из Богородского округа.

Как рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области, ежовик коралловидный примечателен своим внешним видом: его плодовое тело напоминает морской коралл. В Подмосковье его впервые стали фиксировать еще в начале XX века, и долгое время вид считался редким: обычно он встречается небольшими группами, по 3–5 плодовых тел.

Однако в последние десятилетия ситуация постепенно меняется. Ежовик стали находить все чаще, причем в новых местах, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Эта положительная динамика позволила пересмотреть его охранный статус: сейчас он классифицируется как «вид, восстанавливающийся в численности». Если тенденция сохранится и находки будут регулярными, вид могут перевести из основного списка Красной книги Московской области в мониторинговый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.