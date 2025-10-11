Трамп заявил о введении с 1 ноября 100-процентных пошлин на товары из КНР

С 1 ноября США намерены ввести дополнительные пошлины в размере 100% на товары, импортируемые из Китайской Народной Республики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 октября.

Буквально накануне президент США Дональд Трамп объявил о готовности Вашингтона ввести более высокие пошлины на китайские товары в ответ на решение Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов. Он также подчеркнул, что в арсенале американской администрации имеется множество других мер, которые также рассматриваются как возможные ответные шаги.

«С 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем), Соединенные Штаты Америки введут 100%–й экспортный тариф на Китай сверх любого тарифа, который он платит в настоящее время», — написал Трамп в Truth Social.

Президент США также объявил о введении с 1 ноября экспортного контроля на все критически важное программное обеспечение, производимое в Китае.