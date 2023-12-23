Трамп заявил о жажде дебатов с Байденом

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей жажде провести дебаты с действующим президентом страны Джо Байденом в рамках своей предвыборной кампании. Соответствующее заявление он сделал в интервью с местным радиоведущим Хью Хьюиттом.

В беседе на радио, американский политик подчеркнул, что ждет этих дебатов «с нетерпением». Он также заявил о готовности провести десяток раундов дебатов и передал вопрос своему коллеге, готов ли тот на 10 раундов.

Таким образом Трамп ответил на вопрос ведущего о своей готовности принять участие в дебатах в случае, если они с Байденом оба выиграют партийные номинации.

Любой из кандидатов на пост американского президента имеет право отказаться от дебатов в случае, если посчитает это невыгодным для своей поддержки в гонке. Трамп ранее отказывался дебатировать с республиканцами. В то же время, он не исключает, что по ходу праймериз может провести дебаты с претендующими на пост однопартийцами.